Prysmian, perfezionato schema investimento leadership team in azioni società

Prysmian

(Teleborsa) -fa sapere che sono stati perfezionati gli accordi tra il Group CEO Valerio Battista e la prima linea di management che a lui riporta direttamente (il Group Leadership Team) e l’intermediario finanziario incaricato di dare esecuzione al progetto di investimento in azioni della società, annunciato lo scorso aprile.Il Group Leadership Team ha dato mandato all'intermediario finanziario di acquistare sul mercato azioni della Società per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1.500.000, corrispondente a circa il 50% dell’incentivo netto rispettivamente maturato da ciascun manager con riferimento all'esercizio 2019 (MBO 2019).Gli acquisti azionari saranno effettuati dall'intermediario finanziario nel periodo compreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo successivi alla data in cui i fondi per gli acquisiti saranno messi a sua disposizione a questo fine. Detti fondi sono stati messi a disposizione dell’intermediario finanziario in data odierna.Le istruzioni impartite da ciascun manager facente parte del Group Leadership Team all'intermediario finanziario includono l’autorizzazione al blocco delle azioni acquistate fino alla fine del 2022.La Società darà prontamente conferma al mercato dell’investimento, una volta che questo sarà stato integralmente completato.