Webuild (Salini Impregilo) riceve rating A da MSCI ESG Research

Webuild

(Teleborsa) -(Salini Impregilo) consolida il proprio posizionamentoicevendo il, una delle principali agenzie di rating che valuta le pratiche ambientali, sociali e di governanceo.Il rating A”ricevuto da MSCI, che misura la resilienza aziendale nel lungo periodo e viene utilizzato dalla comunità globale degli investitori, colloca Webuild tra le migliori aziende del settore, consolidando un trend positivo costante iniziatoe continuatocon l’assegnazione del ratingè legato principalmente aldella Società, e alla grande attenzione sull’indipendenza e la. MSCI promuove inoltre iladottato dal Gruppo e i progressi registrati in tema disul lavoro, con una riduzione media annua dell’indice di infortuni di circa il 34% nel periodo 2016-2019. L’integrazione delle tematiche ESG nelle strategie di business del Gruppo si è arricchita inoltre con la recente adozione di unache lega l’erogazione di incentivazioni salariali di lungo periodo (Piano LTI 2020-2022) al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.Il contributo del Gruppo allo sviluppo sostenibile delineato delle Nazioni Unite si concretizza nellache contribuiscono all’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e alla lotta al climate change, fornendo ai propri clientiper la mobilità sostenibile, la produzione di energia idroelettrica rinnovabile, la gestione delle acque e la costruzione di green buildings. Tali infrastrutture rappresentano l’88% dei ricavi del Gruppo del 2019, con il 58% dei ricavi relativo a progetti low-carbon per ridurre le emissioni di gas serra.Il riconoscimento appena ottenuto si aggiunge ad altri rating riconosciuti a livello globale al Gruppo, come il rating A- assegnato dal CDP (ex Carbon Disclosure Project) per il programma Climate Change, il rating ISS-Oekom “Prime” e il rating EcoVadis “Gold”.