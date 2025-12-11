ASTM entra nella "A List" di CDP

(Teleborsa) -, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, si conferma leader globale nella gestione e trasparenza rispetto alle tematiche climatiche,assegnato dall'organizzazione internazionale no-profit di riferimento per la misurazione e rendicontazione degli impatti ambientali su clima, acqua e foreste.ASTM si conferma così nella fascia "Leadership" per le sue performance ambientali su scala mondiale riferite alla disclosure 2025 sul clima,(A-). Elemento decisivo per il raggiungimento di questo traguardo è stato il Climate Transition Plan di ASTM.A questo risultato, si aggiunge l'incremento a EEE- (Excellent) del Long Term Expected Rating e la conferma del rating EE+ (Very Strong), recentemente assegnati ad ASTM da. Inoltre, a novembre 2025,, società di rating a livello globale che misura la resilienza di un'azienda ai rischi e alle opportunità ESG finanziariamente rilevanti e specifici per il settore, ha mantenuto ASTM nella fascia A (Average). Infine,, agenzia globale di ricerca e rating di sostenibilità, ha attribuito ad ASTM un ESG Risk Rating 7.5 (Negligible), valutando trascurabile il valore economico potenzialmente a rischio per fattori ESG non gestiti dalla società.