Leonardo, MSCI migliora rating ESG da "BBB" ad "A"

(Teleborsa) -, società leader in materia di rating ESG che copre circa 17.000 emittenti a livello globale, ha migliorato ildida "BBB" ad "A". Nel motivare il nuovo riconoscimento internazionale per Leonardo su tematiche di, MSCI ha evidenziato come l’azienda abbia rafforzato, nel corso del tempo, il modello died abbia raggiunto una posizione di leadership nel settore per quanto riguarda la gestione della qualità e sicurezza dei prodotti.Il Gruppo, inoltre, risulta ben posizionato nell’affrontare inel comparto Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) e cogliere le opportunità in termini di prodotti, soluzioni e tecnologie clean."L’upgrade nel rating MSCI è un riconoscimento significativo per la strategia di Leonardo, capace di coniugare crescita e solidità finanziaria con la sostenibilità del business in un contesto geopolitico internazionale in continua evoluzione e nel quale il settore AD&S gioca un ruolo di sempre maggiore importanza", ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di