Leonardo, MSCI migliora rating ESG da "BBB" ad "A"

(Teleborsa) - MSCI
, società leader in materia di rating ESG che copre circa 17.000 emittenti a livello globale, ha migliorato il rating ESG
di Leonardo
da "BBB" ad "A". Nel motivare il nuovo riconoscimento internazionale per Leonardo su tematiche di sostenibilità
, MSCI ha evidenziato come l’azienda abbia rafforzato, nel corso del tempo, il modello di corporate governance
ed abbia raggiunto una posizione di leadership nel settore per quanto riguarda la gestione della qualità e sicurezza dei prodotti.
Il Gruppo, inoltre, risulta ben posizionato nell’affrontare i trend
nel comparto Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) e cogliere le opportunità in termini di prodotti, soluzioni e tecnologie clean.
"L’upgrade nel rating MSCI è un riconoscimento significativo per la strategia di Leonardo, capace di coniugare crescita e solidità finanziaria con la sostenibilità del business in un contesto geopolitico internazionale in continua evoluzione e nel quale il settore AD&S gioca un ruolo di sempre maggiore importanza", ha commentato Roberto Cingolani
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo
.