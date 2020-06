Confitarma: da rivedere provvedimento per collegamenti da e verso Sardegna

(Teleborsa) - Il decreto del ministero dei Trasporti, di concerto con il ministero della Salute nella parte in cui dispone che "Fino alla data del 12 giugno il, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno", è da rivedere.È quanto sostiene Confitarma in una nota. "È evidente – ha dichiarato la Confederazione Italiana Armatori – che, l'impossibilità di effettuare servizi di collegamento marittimo per le numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna escluse dal Decreto, crea"In particolare – ha sottolineato Confitarma – laper l'imbarco verso questa Regione e da tempo si sono attivate per essere in regola con tutti i protocolli sanitari richiesti"."Siamo certi – ha afferma– che il Ministero dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall'emergenza Covid-19 e che, assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all'Italia intera"."Dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia – ha concluso il presidente di Confitarma –, da tutti auspicata come l'inizio di una possibile ripresa".