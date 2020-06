Coronavirus, UE: sale a 13 numero di Paesi che chiede accesso al Fondo di Solidarietà

(Teleborsa) - Sale aper rispondere all'emergenza provocata dalla pandemia di Coronavirus.Infatti, sono arrivate alla Commissione Ue anche le domande preliminari di assistenza da parte di. Si aggiungono a quelle presentate nelle scorse settimane da Italia, Austria, Irlanda, Romania, Lituania, Belgio e Lettonia.La modifica del regolamento in vigore dal primo aprile per rispondere alla crisi causata dal Coronavirus permette ai Paesi membri di, non solo naturali (alluvioni, terremoti, incendi e altro) com'è avvenuto finora.Il fondo potrà così, a partire dalla data in cui le prime misure sono state adottate dalle autorità pubbliche dei Paesi che ne fanno richiesta.