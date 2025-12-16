Riello Investimenti SGR acquisisce il 70% di Filtes International

(Teleborsa) -, con il quarto fondo di Private Equity, Buy&Build Opportunities, ha annunciato l', società italiana specializzata nella produzione di filati industriali ad alte prestazioni destinati alla realizzazione di dispositivi di sicurezza. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione si inserisce nella strategia di investimento del fondo, orientata al rafforzamento die comprovata presenza sui mercati globali. L'ingresso di Riello Investimenti SGR in Filtes punta a consolidare la leadership della società nei segmenti ad alto valore aggiunto, accelerandone la crescita tramite investimenti mirati, sviluppo di nuove linee e potenziamento commerciale internazionale.Fondata oltre trent'anni fa e con sede a Capriolo (Brescia), Filtes International ha chiuso il 2024 con. Ha all'attivo 71 dipendenti e opera attraverso due stabilimenti produttivi in provincia di Brescia. Filtes genera circa il 90% del proprio giro d'affari sui mercati internazionali, con oltre metà dei ricavi provenienti da Paesi extra-europei.L'acquisizione di Filtes rappresenta la, avviato a febbraio di quest'anno con l'obiettivo di investire fino a 300 milioni di euro per sostenere la crescita dimensionale delle migliori PMI italiane, attraverso operazioni di aggregazione e l'integrazione della sostenibilità nei processi aziendali in settori altamente frammentati, come il Food&Beverage, il Manufacturing&Automation e il Lifestyle&Wellness.