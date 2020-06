Di Maio, patto per export da 1 miliardo

(Teleborsa) - "Abbiamo stanziato più di unnele lunedì con tutte le rappresentanze delle aziende italiane firmeremo questo patto per l'export che significa cominciare un percorso di un'Italia ambiziosa che è pronta ad affrontare il post-coronavirus con un prodotto che non ha eguali nel mondo, il". Lo ha detto il Ministro degli Esterial Tg3.Dopo la fase del lockdown, l'Italia preparadalla quale proverà a ripartire gettando le basi della ripartenza. "Inizio una serie di incontri con i ministri degli Esteri di Paesi UE. Nel pomeriggio di ieri a Roma è arrivato il Ministro francese, Le Drian. Venerdì sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia. L'obiettivo è mostrare a tutti che l'Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati". Lo ha scritto su Facebook il Ministro degli Esteri sottolineando che "significa mettere in moto l'economia e dare a artigiani, commercianti, imprenditori, albergatori la possibilità di lavorare. Andiamo avanti con il