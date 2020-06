Confagricoltura: agricoltori garanti della biodiversità

(Teleborsa) - “Facciamo nostro il monito dela che ‘la ricchezza della diversità biologica è per le nostre società fonte di resilienza’. Ricordiamo che l’Italia vanta un ricco patrimonio die gli, con il loro lavoro, sono i principali garanti delle risorse naturali".A sottolinearlo è stato ilnell’odierna, istituita dalle Nazioni Unite, e che quest’anno è stata incentrata sui temi della biodiversità, con lo slogan “E’ il momento della Natura”.Il nuovo “Annuario dei dati ambientali” dipone in evidenza che l’Italia è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità e con livelli elevati di endemismo (specie esclusive del nostro territorio) – osserva Confagricoltura –. Dal rapporto emerge pure l’implementazione della reteche senz’altro rappresenta un significativo contributo alla tutela dellaIn queste aree del nostro territorio -- operano tantissimi agricoltori che, con le loro attività economiche perfettamente inserite in questi contesti, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla conservazione e valorizzazione della biodiversità.“Preservare il patrimonio naturale significa gestirlo in modo lungimirante e non passivo –– Quindi occorrono politiche agricole, a livello europeo e nazionale, che favoriscano pratiche sostenibili e compatibili con la tutela della biodiversità, ma che al contempo garantiscano anche stabilità di mercato e giusta remunerazione di tutte le fasi della filiera. In questa direzione ci possono aiutare laapplicate ad un’agricoltura moderna e competitiva, che migliori le performance e valorizzi l’ambiente, a vantaggio di tutta la comunità”.