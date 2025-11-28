Imprese e ambiente: nel 2025 cresce attenzione a biodiversità

(Teleborsa) -n aumento del 33% sul 2024, complici gli obblighi imposti alle grandi imprese delle direttive europee e un crescente adeguamento da parte delle PMI su base volontaria, spinte dall’opportunità di acquisire maggiore competitività e migliore reputazione. E' quanto fotografato dal report “Biodiversità e settore privato in Italia: tendenze, politiche e strumenti finanziari” realizzato dallo spin-off dell’Università di Padovae aggiornato grazie al contributo del progetto B4B Italy finanziato dall’UE – NextGenerationEU nell’ambito del National Biodiversity Future Center.Il report esplora il rapporto tra aziende e biodiversità verso la creazione di un’economia nature positive, ovvero in grado di restituire all’ambiente più di quanto prenda o danneggi, e si basa su fonti scientifiche e grigie nonché su dati primari raccolti tramite un’indagine che ha coinvolto 140 aziende italiane di diverse dimensioni, localizzazioni e settori, grazie alla partecipazione di Business for Biodiversity Network, Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, B Lab Italy e Koinètica.In particolare, lprevede di sviluppare una strategia entro il 2030 (+5%). Solo il 17% ha però già adottato misure concrete per gestire i rischi finanziari legati alla biodiversità, mentre il 30% non ha ancora piani in merito. La perdita di biodiversità in Italia, dove oltre 160 specie sono ad alto rischio di estinzione e il 19,6% degli ecosistemi è in uno stato sfavorevole, costa al Paese circa 3 miliardi di euro ogni anno, principalmente a causa della riduzione della produttività agricola e delle attività legate agli ambienti marini. Il 2025 è anche l’anno che ha visto alcune Natural Based Solutions (NBS) consolidarsi come risposta al problema della biodiversità, in particolare: la gestione idrica contro inondazioni e siccità, il turismo e l’agricoltura rigenerativi, interventi di riforestazione multifunzionali.Secondo il report, ll’assenza di competenze interne, segnalata dal 18%; la carenza di dati e informazioni (13%); la mancanza di incentivi finanziari (13%); regolamentazioni poco chiare (12%); la difficoltà nel misurare gli impatti (11%). Per affrontare questi ostacoli, risulta quindi essenziale standardizzare i requisiti di rendicontazione sulla biodiversità nei diversi settori.spiegaCo-Founder di Etifor | Valuing Nature.