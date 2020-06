Snam si rafforza nell'efficienza energetica con Mieci ed Evolve

Snam

(Teleborsa) -con l'acquisto del 70% delle società italiane, attive in questo ambito, per un valore complessivo di circa, che sarà pagato per cassa.L'operazione viene realizzata tramite la controllata totalitaria, che ha firmato la partnership con, rispettivamente specializzate nella fornitura di servizi energetici e tecnologici a enti pubblici e clienti privati.L’operazione permette a Snam didi attività ecompetitivo in questo business, acquisendo nuove competenze nell’efficientamento energetico dei settorie. In particolare, nel residenziale, le sinergie tra Evolve e la ESCo (Energy Service Company) TEP Energy Solution, già controllata, consentiranno a Snam di incrementare la propria posizione di mercato e dinella diffusione dell’italiani, anche nel contesto del nuovoLe attività afferenti al perimetro dell’operazione delle due società hanno generato nel 2019 ricavi complessivi per 60,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 11,8 milioni di euro.è un operatore specializzato nella gestione di servizi energetici e tecnologici integrati per ospedali e immobili della pubblica amministrazione, per il settore terziario e per l’illuminazione pubblica.offre soluzioni di efficientamento per condomini privati, distretti urbani e per l’edilizia residenziale pubblica.Nell’ambito dell’operazione sonoper consentire a Snam4Efficiency di acquisire a termine il 100% di entrambe le società e, alla parte venditrice, di investire in Snam4Efficiency. Il perfezionamento dell’operazione, previo ottenimento della clearance antitrust, è previsto entro il mese di ottobre.