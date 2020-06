Turismo, Federconsumatori: "Urgente modifica rimborsi voucher"

(Teleborsa) - La Spagna accoglie leed è urgente ora fare lo stesso in Italia per tutelare la libertà di scelta degli utenti.Lo chiedeche ricorda anche il pronunciamento con cui l'Antitrust ha rilevato una incongruenza tra la normativa nazionale e quella comunitaria, segnalando quindi all'esecutivo la necessità di assegnare al consumatore – e non all'operatore, come appunto previsto dalla attuale regolamentazione – la scelta tra voucher e restituzione dell'importo versato."Apprendiamo inoltre della decisione del Governo spagnolo di modificare la normativa in materia proprio in base alle indicazioni dell’UE, rimettendo quindi all'utente la decisione finale sulla modalità di rimborso. In Italia ancora tutto tace", rileva l'associazione."In un contesto come quello attuale lo strumento del voucher presenta evidenti difficoltà di utilizzo. A ciò si aggiunge l'aspetto economico, affatto trascurabile, poiché il rimborso delle somme pagate potrebbe risultare utile ad un elevato numero di utenti", continua Federconsumatori che sollecita "un intervento analogo da parte del nostro esecutivo, sia sulla base di quanto rilevato dalla Commissione che della segnalazione trasmessa dall'AGCM".e non più rinviabile per tutelare la libertà di scelta del consumatore", conclude la nota.