Coronavirus, OMS: "Nessuna garanzia che sarà trovato un vaccino"

(Teleborsa) - "Dobbiamo imparare a convivere col virus. Speriamo di trovare un vaccino efficace, ma non è garantito che questo accada". È quanto ha affermato ilnel consueto. "I governi di tutto il mondo devono trovare un equilibrio tra il controllo del virus e le conseguenze sociali ed economiche delle misure", ha aggiunto, ammettendo che "facile dare queste indicazioni, più difficile metterle in pratica".Nel caso, come auspica tutta la comunità internazionale, il vaccino sarà trovato "tutti coloro che ne hanno bisogno devono averne accesso – ha sottolineato ilrispondendo a una domanda sulle iniziative dell'Ue per garantire il diritto di acquisto ai Paesi membri –. Ci vuole il consenso politico per questo, molti leader hanno promosso l'idea di rendere il vaccino un bene comune. Bisogna continuare su questa strada, ci vuole un vero impegno politico globale prima ancora di avere il prodotto".