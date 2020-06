Esautomotion completa il piano di acquisto di azioni proprie

Esautomotion

(Teleborsa) -, dall'8 al 12 giugno 2020,al prezzo medio di 2,0280 euro, per un controvalore pari a 30.420,00 euro.La società ha comunicato di averdeliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2019.Dall'avvio del programma ad oggi la società attiva nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha acquistato sul mercato 383.000 azioni proprie, pari al 2,92% del capitale sociale con un investimento complessivo di 999.917,50 euro.Sul listino milanese, oggi, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,91% sui valori precedenti.