Codacons: domani Tar del Lazio decide su ricorso prestito a FCA

Fca

(Teleborsa) - La seconda sezione deldeciderà in sede collegiale domanisul ricorso promosso dalcontro il prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto daItaly.I giudici amministrativi saranno chiamati a pronunciarsi sulgarantito dallo Stato richiesto dall’azienda, decidendo sull’istanza promossa dal Codacons secondo cui l’art. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 appare illegittimo nella parte in cui non escludequelle aziende che hanno sede in Italia ma sono controllate da, e che sempre all’estero distribuiscono dividendi ai soci."Concedere 6,3 miliardi di euro aequivarrebbe a cagionare un danno alle casse pubbliche, sottraendo risorse alla collettività che potrebbero essere destinate a ben altre finalità – conclude il