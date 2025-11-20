Lazio, Zona Logistica Semplificata accelera la competitività regionale

(Teleborsa) - L'istituzione della Zona Logistica Semplificata del Lazio
, ufficializzata con la firma del decreto governativo e sostenuta con decisione dalla Regione guidata dal presidente Francesco Rocca, è "un passaggio che imprime una svolta concreta alla crescita
economica del territorio, aprendo una fase nuova per imprese, infrastrutture e investimenti"
. E' quanto afferma CONFAPI Roma,
accogliendo con convinto apprezzamento la creazione della ZLS del Lazio.
La ZLS viene definita dall'associazione "uno strumento capace di incidere realmente sulla competitività
, grazie all’accelerazione delle procedure autorizzative
, agli incentivi
dedicati e alla possibilità di mettere in collegamento diretto poli industriali e insediamenti portuali. Un quadro che, secondo l’associazione, permette finalmente alle imprese – soprattutto alle piccole e medie, cuore produttivo del Lazio – di operare in un contesto più dinamico, moderno
e favorevole allo sviluppo".
Il presidente Massimo Tabacchiera
sottolinea come il lavoro congiunto tra Regione, enti locali, sistema portuale, associazioni di categoria e istituzioni nazionali abbia consentito di chiudere un dossier atteso da anni
.?"La ZLS – afferma – è una misura che dà respiro alle aziende e mette il Lazio nelle condizioni di attrarre investimenti, innovare
e generare nuova occupazione qualificata. È il tipo di intervento che serve quando si vuole davvero rafforzare la struttura produttiva e ridare slancio all’economia regionale". CONFAPI Roma,
nell'evidenziare come la ZLS rappresenti uno dei più rilevanti strumenti di politica industriale degli ultimi anni
, destinato a incrementare la visibilità e l’attrattività della regione nei confronti di investitori italiani ed esteri, ha voluto ringraziare la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli
, per la determinazione e la costante collaborazione istituzionale che hanno contribuito a superare ritardi e blocchi e rendere possibile l’avvio effettivo del progetto.