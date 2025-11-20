Lazio, Zona Logistica Semplificata accelera la competitività regionale

(Teleborsa) - L'istituzione della, ufficializzata con la firma del decreto governativo e sostenuta con decisione dalla Regione guidata dal presidente Francesco Rocca, è "un passaggio cheeconomica del territorio, aprendo una. E' quanto affermaaccogliendo con convinto apprezzamento la creazione della ZLS del Lazio.La ZLS viene definita dall'associazione "uno strumento, grazie all’accelerazione delle, aglidedicati e alla possibilità di mettere in collegamento diretto poli industriali e insediamenti portuali. Un quadro che, secondo l’associazione, permette finalmente alle imprese – soprattutto alle piccole e medie, cuore produttivo del Lazio – die favorevole allo sviluppo".Il presidentesottolinea come il lavoro congiunto tra Regione, enti locali, sistema portuale, associazioni di categoria e istituzioni nazionali abbia consentito di chiudere un.?"La ZLS – afferma – è una misura che dà respiro alle aziende e mette il Lazio nelle condizioni die generare nuova occupazione qualificata. È il tipo di intervento che serve quando si vuole davvero rafforzare la struttura produttiva e ridare slancio all’economia regionale".nell'evidenziare come la ZLS rappresenti, destinato a incrementare la visibilità e l’attrattività della regione nei confronti di investitori italiani ed esteri, ha voluto ringraziare la vicepresidente della Regione Lazio,, per la determinazione e la costante collaborazione istituzionale che hanno contribuito a superare ritardi e blocchi e rendere possibile l’avvio effettivo del progetto.