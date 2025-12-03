Rosetti Marino: CdA approva emissione di un prestito obbligazionario

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, capofila dell'omonimo gruppo attivo principalmente nella progettazione e costruzione di impianti offshore ed onshore nel settore energetico, per energie rinnovabili, oil&gas e carbon neutrality, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito a quanto già precedentemente deliberato dal CdA stesso in data 30 settembre 2025 e comunicato al mercato nella medesima data, haper un importo massimo di 20.000.000 euro.Il prestito obbligazionario avrà una, comprensiva di, con rimborso mediante rate semestrali posticipate e tasso annuo Euribor 6M (zero floor) oltre un margine del 2,10%. Inoltre, il CdA ha deliberato che le obbligazioni rappresentative del prestito obbligazionario, subordinatamente al rilascio delle necessarie approvazioni,, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Le obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.In conformità alle modalità previste dalla normativa applicabile, la società renderà noti maggiori dettagli in merito ai principali termini e condizioni del prestito obbligazionario il giorno dell'emissione delle obbligazioni.