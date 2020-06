Istat, nel 2019 povertà assoluta in calo

(Teleborsa) - Sono quasile famiglie in condizione dicon una incidenza pari al(7,0% nel 2018), per un numero complessivo di quasi(7,7% del totale, 8,4% nel 2018). In particolare, nella povertà familiare scende dal 10,0% all’8,6% e quella individuale dall’11,4% al 10,1%. Anche nel Centro la povertà degli individui residenti registra una riduzione significativa, dal 6,6% del 2018 al 5,6%.Lo ha reso notonel Report sullasottolineando che "dopo quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009".La- segnala il Rapporto - coinvolge di più leNel dettaglio: nel 2019 si conferma un’incidenza di povertà assoluta più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti: 9,6% tra quelle con quattro componenti e 16,2% tra quelle con cinque e più. Si attesta invece attorno al 6% tra le famiglie di tre componenti, sostanzialmente in linea con il dato medio.La, inoltre, aumenta insoprattutto se minori, passando dal 6,5% delle famiglie con un figlio minore al 20,2% di quelle con tre o più figli minori. Anche tra le famiglie monogenitore la povertà è più diffusa rispetto alla media, con un’incidenza dell’8,9%, ma in attenuazione rispetto all’anno precedente, quando era pari a 11,4%. Nelleè pari al 5,1%, più bassa, quindi, della media nazionale;Un altro dato interessante: laSe la persona di riferimento ha conseguito almeno ill’incidenza è pari al 3,4%, si attesta all’8,6% se ha al massimo la licenza di(9,8% nel 2018).- Nel 2019, la povertà assoluta in Italia colpisce 1 milione 137mila minori (11,4% rispetto al 7,7% degli individui a livello nazionale; 12,6% nel 2018). L’incidenza varia dal 7,2% del Centro al 14,8% del Mezzogiorno. Rispetto al 2018 le condizioni dei minori migliorano sia a livello nazionale sia al Centro (da 10,1% a 7,2%).Sono, invece, quasi un milione e 400mila gli individui stranieri in povertà assoluta, con una incidenza pari al 26,9%, contro il 5,9% dei cittadini italiani., invece, il numero di famiglie in condizioni dinel 2019 sono poco meno di(11,4%) cui corrispondono 8,8 milioni di persone (14,7% del totale).