Wizz Air apre una nuova base a Bacau

Wizz Air ha annunciato l’apertura della nuova base all’aeroporto di Bacau, la 31esima del suo network, dove baserà due Airbus A320 a partire dal mese di ottobre 2020. Oltre all’istituzione della nuova base, Wizz Air ha annunciato 12 nuove rotte verso 6 Paesi da Bacau a partire dal 29 Ottobre 2020. Si tratta della 7ma base in Romania e la seconda nella storica regione moldava in Romania, accanto a Iasi.





I due Airbus A320 supporteranno le operazioni di 12 nuove rotte verso: Torino, Treviso, Bologna, Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Catania, Larnaca (Cipro), London Luton, Liverpool, Memmingen/Munich West, Billund, Brussels Charleroi.





Il network di Wizz Air conta 37 rotte verso la regione Moldava in Romania - con 18 rotte per Iasi e 7 rotte per Suceava.

(Teleborsa) -