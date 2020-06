Atlantia invia lettera denuncia all'UE: governo viola norme e non rispetta contratti

Atlantia

(Teleborsa) -avrebbe inviato unaaccusando il governo italiano dieuropee enella lunga disputa scaturita dal crollo del Ponte di Genova. Lo riferisce oggi il Financial Times, indicando che la missiva sarebbe indirizzata al vice presidente della Commissione europea,Citando l'ostilità deled ilapprovato lo scorso gennaio, che modifica unilateralmente le regole sull'indennizzo ad ASPI in caso di revoca della concessione autostradale, il quotidiano britannico ricorda che i"Nella lettera - si legge sul FT - il presidente di Atlantia,, e l'amministratore delegatohanno denunciato che la nuova legge (Milleproroghe, ndr) consentirebbe al governo didovuto alla società in caso di recesso anticipato o modifica del meccanismo di fissazione del pedaggio. Senza di essa - ricorda - il governo dovrebbe pagaredi euro di risarcimento per terminare la Concessione prima del 2038"."I vertici di Atlantia, nella lettera, hanno anche denunciato che illa suaalla holding statale Cassa Depositi e Prestiti ad un, creandoa migliaia di investitori italiani ed esteri"."La società - si legge ancora -verso le autorità italiane per far fronte alla violazione del diritto dell'UE" ed alla violazione de principi del diritto dell'UE, compreso il rispetto dei contratti e l'economia del libero mercato.