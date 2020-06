Svizzera, Banca Centrale mantiene tassi d'interesse a -0,75%

(Teleborsa) -a vista e un più deciso. È la ricetta economica confermata dallache intende tenere fede alla propria politica monetaria espansiva per affrontare le conseguenze economiche della pandemia daLa Banca centrale ha infatti cdi tassi di interesse sui depositi a vista a. Nel quadro del suo meccanismo di rifinanziamento SNB COVID-19 (CRF), fornirà al sistema bancario anchecon condizioni favorevoli per il credito.Ed alla luce della, L'Istituto centrale ha annunciato che è disposti ad"Ladella BNS aiuterà a stabilizzarsi l'attività economica e l'andamento dei prezzi in Svizzera", ha sottolineato la Banca Nazionale Svizzera nel suo Monetary policy assessment.