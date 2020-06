Ryanair riparte con i voli da Milano Bergamo

(Teleborsa) -ha annunciato la, con il ripristino dei voli su Catania, Ibiza, Madrid, Palma, Manchester, Alghero e Atene da domenica 21 giugno. Altre 20 rotte verranno riattivate nei giorni successivi: Bari, Cagliari, Bruxelles-Charleroi, Berlino-Schönefeld, Lisbona, Pescara, Valencia, Barcellona-El Prat e Sofia dal 22 giugno, Brindisi, Palermo, Londra-Stansted, Lamezia, Budapest, Napoli, Manchester, Cracovia, Dublino e Malaga dal 23 giugno e Bucarest (Otopeni) dal 27 giugno. Dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.L'operativo da e per l'aeroporto di Milano Bergamo include 11 rotte nazionali - Bari, Brindisi, Palermo, Lamezia, Cagliari, Catania, Napoli, Pescara, Alghero, Crotone, Trapani, e 82 internazionali, tra cui le ultime quattro verso l’Ucraina, recentemente introdotte: Charkiv, Kiev-Boryspil', Leopoli e Odessa."La ripresa dei voli da parte di Ryanair, che ha la sua base principale italiana sul nostro aeroporto, rappresenta un avvio incoraggiante del piano di rilancio del traffico passeggeri – dichiara- Il trend delle prenotazioni, così come riportato dalla compagnia aerea, induce a ottimismo e siamo certi che la fiducia e l’abitudine a volare, nel rispetto delle normative in vigore e messe in atto, saranno sempre più in crescita nel corso delle settimane".