Asstel, Alessandro Picardi vicepresidente dell'associazione

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio generale di- Assotelecomunicazioni, associazione di rappresentanza industriale della filiera delle Telecomunicazioni in Italia, ha nominato, su proposta del Presidente Pietro Guindani,Vice Presidente dell’Associazione.Alessandro Picardi, Vice Presidente Esecutivo- Chief Public Affairs Office, che in Associazione ha ricoperto fino ad ora la carica di Consigliere, subentra nella squadra di presidenza Asstel a, eletto il 20 maggio scorso vicepresidente di Confindustria con delega alla digitalizzazione.Completano la composizione della squadra presidenza dii vicepresidenti: Andrea Antonelli Presidente Almaviva Contact, Aldo Bisio AD Vodafone Italia, Andrea Bono AD BT Italia, Alberto Calcagno AD Fastweb, Massimo Canturi AD Comdata, Jeffrey Hedberg AD Wind Tre, Emanuele Iannetti AD Ericsson Telecomunicazioni e Elisabetta Ripa AD Open Fiber.Nel sistema, Asstel rappresenta l’intera filiera delle TLC, che conta 130.000 addetti e comprende le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori e i fornitori di terminali-utente, i produttori e i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing. L’Associazione è inoltre titolare del CCNL delle TLC.