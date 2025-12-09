AIGA riunisce a Roma oltre 400 giovani avvocati per il Direttivo sulla separazione delle carriere

(Teleborsa) - Venerdì 12 dicembre 2025
è in programma a Roma
il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA),
dedicato al tema "La Separazione delle Carriere: verso un referendum consapevole
". L’appuntamento, che inaugura il biennio associativo 2025/2027
, riunirà nella Capitale oltre quattrocento giovani avvocati under 45 provenienti da tutta Italia
per un momento di confronto sui futuri assetti del sistema giustizia.
I lavori si apriranno venerdì 12 dicembre alle ore 15
presso l’Auditorium di Cassa Forense (via Ennio Quirino Visconti 8). Dopo l’apertura affidata a Luigi Bartolomeo Terzo,
neopresidente nazionale AIGA, e Anna Napoli,
presidente della sezione AIGA di Roma, sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Greco,
presidente del Consiglio Nazionale Forense, Giancarlo Renzetti
, consigliere di amministrazione di Cassa Forense, Alessandro Graziani
, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e David Bacecci,
presidente dell’Unione Ordini Forensi del Lazio.
Alle ore 16 introdurrà i lavori Francesco Pizzuto
, tesoriere della Scuola Superiore dell’Avvocatura. A seguire, alle ore 16.30, si terrà la tavola rotonda sulla Separazione delle Carriere con Anna Rossomando
, vicepresidente del Senato della Repubblica, Ciro Maschio,
presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Rocco Gustavo Maruotti,
segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, Antonio Di Pietro
per il Comitato "Sì Separa" – Fondazione Einaudi, Giorgio Spangher
e Donatella Curtotti,
professori ordinari di diritto processuale penale, Francesco Petrelli
, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Paulo Pinto de Albuquerque
, professore ordinario di materie penalistiche all’Università Cattolica di Lisbona, e Stefano Vincenzo Eugenio Musolino,
procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica.
Modererà il dibattito la giornalista Simona D’Alessio.
Sabato 13 dicembre i lavori proseguiranno al Cinema Adriano
, in piazza Cavour 22, con la sessione assembleare dedicata alla definizione degli assetti associativi e degli indirizzi politici di AIGA per il biennio 2025/2027.
"Questo Consiglio Direttivo Nazionale inaugura il biennio associativo 2025/2027 di AIGA
. La separazione delle carriere, tema centrale e storico dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sarà al centro di un convegno che coinvolgerà mondo forense, accademico e magistratura. Durante i lavori del sabato definiremo inoltre gli assetti per il prossimo biennio, così da dotare l’AIGA di una governance efficace e pronta
ad affrontare le sfide che ci attendono", dichiara Luigi Bartolomeo Terzo, presidente nazionale AIGA.
"Accogliere a Roma oltre quattrocento colleghi provenienti da tutta Italia – sottolinea la presidente di AIGA Roma, Anna Napoli
– testimonia l’importanza del tema che affronteremo e il ruolo centrale della giovane avvocatura nel dibattito sulle riforme della giustizia. Sarà un momento di confronto serio, aperto e responsabile
, nel quale intendiamo portare il contributo della nostra sezione e dell’intera associazione. In una fase delicata e decisiva per il sistema giustizia
, questo appuntamento rappresenta un contributo prezioso e necessario, che valorizza la voce dell’avvocatura giovane e il suo ruolo nella società civile".