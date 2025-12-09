AIGA riunisce a Roma oltre 400 giovani avvocati per il Direttivo sulla separazione delle carriere

(Teleborsa) - Venerdìè in programma aildedicato al tema "". L’appuntamento, che inaugura il biennio associativo, riunirà nella Capitale oltreper un momento di confronto sui futuri assetti del sistema giustizia.I lavori si aprirannopresso l’Auditorium di Cassa Forense (via Ennio Quirino Visconti 8). Dopo l’apertura affidata aneopresidente nazionale AIGA, epresidente della sezione AIGA di Roma, sono previsti i saluti istituzionali dipresidente del Consiglio Nazionale Forense,, consigliere di amministrazione di Cassa Forense,, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, epresidente dell’Unione Ordini Forensi del Lazio.Alle, tesoriere della Scuola Superiore dell’Avvocatura. A seguire, alle ore 16.30, si terrà la tavola rotonda sulla Separazione delle Carriere con, vicepresidente del Senato della Repubblica,presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati,segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati,per il Comitato "Sì Separa" – Fondazione Einaudi,professori ordinari di diritto processuale penale,, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane,, professore ordinario di materie penalistiche all’Università Cattolica di Lisbona, eprocuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario diModererà il dibattito la giornalistaSabato, in piazza Cavour 22, con la sessione assembleare dedicata alla definizione degli assetti associativi e degli indirizzi politici di AIGA per il biennio 2025/2027."Questo Consiglio Direttivo Nazionale inaugura il. La separazione delle carriere, tema centrale e storico dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sarà al centro di un convegno che coinvolgerà mondo forense, accademico e magistratura. Durante i lavori del sabato definiremo inoltre gli assetti per il prossimo biennio, così daad affrontare le sfide che ci attendono", dichiara"Accogliere a Roma oltre quattrocento colleghi provenienti da tutta Italia – sottolinea la– testimonia l’importanza del tema che affronteremo e il ruolo centrale della giovane avvocatura nel dibattito sulle riforme della giustizia. Sarà un, nel quale intendiamo portare il contributo della nostra sezione e dell’intera associazione. In una, questo appuntamento rappresenta un contributo prezioso e necessario, che valorizza la voce dell’avvocatura giovane e il suo ruolo nella società civile".