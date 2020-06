Newco Alitalia affidata a manager del settore

(Teleborsa) - La scelta del management delladovrà essere fatta nell'ambito del settore delle compagnie aeree e avrà il compito di sviluppare il piano industriale.Lo ha dichiarato la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti,, intervenuta con il Ministro dello sviluppo economico,, all’audizione alla Commissione Trasporti, per riferire sullo stato del trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale."Le linee fondamentali da seguire – ha specificato De Micheli – prevedono ìl ridisegno del network con orientamento alle rotte internazionali a lungo raggio e la contestuale garanzia di copertura dei collegamenti interni in continuità territoriale, l'individuazione di nuove sinergie industriali, puntando sugli hub di Fiumicino, che rimane strategico, e Malpensa per il lungo raggio".La titolare del ministero dei trasporti ha ribadito che il Governo non ha alcuna intenzione di danneggiare compagnie aeree low cost non italiane che operano sul territorio nazionale. Ha poi specificato, in merito alla, che alcuni degli asset gestiti dai liquidatori della compagnia potrebbero diventare interessanti per la Newco Alitalia, e nel contempo resta l'impegno nei confronti dei lavoratori per copertura ammortizzatori sociali fino a fine anno e loro ricollocazione. Nel suo intervento, il ministro Patuanelli ha riferito che, a cui vanno aggiunti 350 milioni previsti nel Decreto Rilancio e non ancora erogati.