G.M. Leather, CdA propone aumento di capitale in opzione da 4,5 milioni di euro

G.M. Leather

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci in sede straordinaria - che sarà convocata per il giorno 19 dicembre 2025, in prima convocazione e, occorrendo, il 22 dicembre 2025, in seconda convocazione - l'approvazione di un, a pagamento e in via scindibile, per un, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a tutti i soci di GM Leather, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026.Le risorse raccolte consentiranno digià avviata, cogliendo le attuali opportunità di consolidamento nel settore della concia, caratterizzato dalla presenza di target complementari in grado di rafforzare ulteriormente la piattaforma industriale del gruppo. Al contempo, l'aumento di capitale permetterà di, migliorando i principali indicatori economico-patrimoniali e garantendo al gruppo la flessibilità necessaria per intervenire con tempestività sulle opportunità di crescita e investimento offerte dal mercato.La società precisa che ci sonoper la formalizzazione di eventuali impegni di sottoscrizione.Il CdA ha preso atto della, per motivi professionali e con efficacia immediata, all'incarico dipresentata da. Conseguentemente, ha nominato, con decorrenza dalla data odierna, l'Amministratore Delegato Simone Voltolin nuovo investor relations manager.