Savona: mercati non perdonerebbero rapporto debito/PIL al 160%

(Teleborsa) - I mercati finanziari non "perdonerebbero" all'Italia unoltre ildel Pil.A sostenerlo è il Presidente della Consob,, ai microfoni di SkyTg24 Economia. Secondo Savona, "nella crisi del 2008 l'Italia è partita dal 105% del rapportoe ha finito con il 135%. Se non curiamo direttamente il rapporto debito-Pil, possiamo arrivare a una percentuale non inferiore al +30% già realizzato"."Questo – ha avvertito il Presidente della Consob – il, così come le istituzioni sovranazionali e l'Unione Europea, non ce lo perdonerebbero"."Se gli italiani vogliono evitare la crisi – ha sottolineato Savona – e se vogliamo tutelare il, va offerta un'alternativa. Si apra un prestito irredimibile e si veda se gli italiani lo sottoscrivono, senza obbligarli. Se gli italiani ci pensano e mostrano volontà di crescita, alla fine risponderanno positivamente, anche perchè l'operazione è conveniente".