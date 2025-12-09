Zenita Group (ex Maticmind), S&P assegna rating "B" mentre rifinanzia il debito

(Teleborsa) -hae al suo debito. Si tratta di un livello speculative grade (o "junk") nella scala dell'agenza di rating statunitense.L'ex Maticmind, fornitore di infrastrutture digitali intelligenti,esistente utilizzando un pacchetto di debito proposto che include obbligazioni senior garantite a tasso variabile per 375 milioni di euro, una linea di credito revolving (RCF) super senior da 65 milioni di euro e una linea di garanzia super senior da 80 milioni di euro.S&P prevede che lada 7,7x pro forma post-transazione nel 2025 a 6,5x nel 2026, trainata dalla crescita dell'EBITDA derivante dalla costante crescita organica dei ricavi, dalle precedenti acquisizioni che hanno accresciuto i margini, dal passaggio ad attività di vendita diretta a margini più elevati e dalla riduzione delle spese di ristrutturazione.Zenita Groupselezionati, di unae di elevate barriere all'ingresso per le nicchie in cui opera. I flussi di ricavi ricorrenti e una quota significativa di soluzioni proprietarie contribuiscono alla prevedibilità degli utili. Tuttavia,in mercati frammentati, oltre a rischi di concentrazione a livello di Paese, settore e cliente, nonché sfide di esecuzione e integrazione.L'riflette la previsione che il rapporto debito/EBITDA rettificato si ridurrà ben al di sotto di 7,0x e che il free operating cash flow (FOCF) post leasing tornerà positivo nel 2026. Viene previsto che il fatturato del gruppo crescerà di circa il 14% nel 2025 e del 6% nel 2026, ricavando ulteriori ricavi dalle recenti acquisizioni che hanno incrementato i margini e beneficiando della crescita del mercato finale, aumentando al contempo il margine EBITDA rettificato a circa il 14,5% entro il 2026, principalmente grazie alla riduzione dei costi straordinari e a un mix di business più favorevole.