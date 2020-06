ENI selezionate 3 startup con iniziativa Digital HR

Eni

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi, attraverso un evento online che ha coinvolto oltre 100 persone, la Call per startup di"Digital HR: Innovare per crescere",per la gestione e la formazione continua delle persone.I progetti selezionati da Eni, in collaborazione su questa iniziativa con Cariplo Factory, sono quelli proposti da. Per le 3 start up inizia ora un progressivo coinvolgimento da parte di Eni, mirato allo sviluppo di un percorso di innovazione.La scelta delle startup è giunta al termine del processo di selezione, iniziato lo scorso novembre. Delle 70 startup (58 italiane e 12 straniere) che hanno inviato la propria candidatura, 10 sono state selezionate per accedere alla fase finale della Call e hanno avuto la possibilità di presentare oggi il proprio progetto, mentre una giuria composta da rappresentanti Eni delle funzioni HR e Digital ha decretato i vincitori.Attraverso la collaborazione con le migliori start up,e contribuisce allo sviluppo di una rete virtuosa di aziende potenziali leader nell'innovazione tecnologica.