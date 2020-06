MIT annuncia nuove linee guida per la verifica delle gallerie

(Teleborsa) - Sulla base di quanto richiesto nell'che sarà presentato nei prossimi giorni, ilè al lavoro per convertire in legge e rendere così obbligatorie ledettate per la verifica e la sicurezza delle"L'emendamento – fa sapere il Mit in una nota – mira ad estendere l'efficacia delle linee guida ministeriali sulle attività di verifica delle gallerie, a tutti i gestori, autostradale e stradali, delle infrastrutture, restituendo così certezza e uniformità alle procedure e ai tempi di attuazione".Fino all'adozione del prossimo decreto ministeriale – spiega il Mit – restano confermate le modalità e i tempi di verifica delle infrastrutture dettate dalla disciplina vigente fino ad oggi applicata dai concessionari nella programmazione delle proprie attività di verifica. Una variazione oggi in questo senso – secondo il Ministero – appesantirebbe, infatti, inevitabilmente la pianificazione degli interventi con inevitabili ripercussione sul traffico e disagi all'utenza.