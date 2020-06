RdM avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Reno De Medici

(Teleborsa) -ha comunicatoda eseguirsi in conformità alle condizioni e modalità deliberate dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020 e già oggetto di informativa in pari data.Il programma è finalizzato all'acquisto di azioni proprie ordinarie volto a dotare la Società delle azioni necessarie per adempiere agli obblighi connessi al "Piano di Stock Grant" per il triennio 2020/2021/2022, riservato all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("Beneficiari").Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari, al termine del periodo triennale di durata e subordinatamente al conseguimento di predeterminati obiettivi di performance, di diritti all'attribuzione, a titolo gratuito, di fino a massimo 2.070.000 azioni ordinarie della Società.Considerato che, alla data odierna, RdM non detiene in portafoglio azioni proprie ordinarie,di cui al programma, quindi,della Società (rappresentanti lo 0,50% del capitale sociale).Il programma di acquisto decorre dal 25 giugno 2020 e si concluderà con l'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, in coincidenza con il termine di durata dell'autorizzazione deliberata dalla citata Assemblea del 29 aprile 2020. Il programma di acquisto potrà essere rinnovato previa successiva ulteriore autorizzazione assembleare.A Piazza Affari, intanto, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 0,676 euro, per una discesa dell'1,31%.