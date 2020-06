USA, ordini beni durevoli in forte aumento e sopra attese

(Teleborsa) - Rimbalzano con forza gliamericani a maggio, dopo il crollo provocato in aprile dal lockdown. Nel mese di maggio, gli ordini hanno evidenziato unrispetto al -18,1% del mese precedente (dato rivisto da -17,2%). Leerano per unIl dato è comunicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), secondo cui il, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta inrispetto al -8,2% del mese precedente ed al, gli ordinativi hanno visto undopo il -17,1% precedente.