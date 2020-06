Arriva "Immagina strade nuove": la soluzione di Generali per le moto

Generali Italia

(Teleborsa) - Arrivauna nuova soluzione didedicata a tutti i motociclisti: da chi ogni giorno fida su due ruote il traffico cittadino, a chi gode la motyo nella bella stagione, senza tralasciare il globetrotter che pianifica viaggi di decine migliaia di chilometri:La nuova proposta di Generaliva, perché protegge la motocicletta ed il biker, offrendo servizi e prestazioni dedicate alle persone in movimento. Sarà possibile selezionare le prestazioni in funzione delle esigenze del cliente, che potrà scegliere tra una gamma ampia e modulare di garanzie e nuovi servizi.Sarà cosìin base al tipo di motoveicolo ed alle modalità di utilizzo (trasporto, passione/tempo libero, turismo) e avere unFra le principali novità: laprevede l'assistenza per il motoveicolo e copre anche il biker a seconda della formula scelta fra Medium e Large, compreso il rimpatrio della moto da qualsiasi Paese europeo e un’autovettura in sostituzione;attivata nel periodoconsente la sospensione della polizza mantenendo attive le garanzie diverse dalla RCA;copre i danni involontariamente causati a terzi alla guida di "altri"mezzi di trasporto alternativi (bici, anche a pedalata assistita, monopattini, hoverborad, spostamenti a piedi);sono pacchetti che prevedono il risarcimento dei danni all’abbigliamento tecnico, al casco, al bauletto ecc a seguito di incidente.E dalparte il concorsoper partecipare all’estrazione di motociclette Aprilia, Guzzi, Piaggio e Smart Jacket Dainese con air bag integrato. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla pagina dedicata del sito Generali dopo aver sottoscritto una polizza moto. Primo premio in palio una "Aprilia - New TUONO 1100 Factory MY20" e 7 "Dainese "The Smart Jacket". Tutti i partecipanti che non saranno estratti per il primo premio e coloro che completeranno l'iscrizione al concorso senza sottoscrivere una polizza Immagina Strade Nuove Passione Moto, parteciperanno invece all'estrazione di: 1 "Moto Guzzi - V7 III STONE"; 1 "Piaggio - MP3 300 ABS HPE" e 7 gilet "Dainese - The Smart Jacket". L'estrazione dei premi in palio è prevista entro il 15 ottobre 2020.