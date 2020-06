Borsa, Seco avvia iter per quotazione su STAR nel 2021

(Teleborsa) - Il CdA diazienda tecnologica partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo Italiano d'Investimento Sgr, ha deliberatodi Borsa Italiana, che dovrebbe avvenire nel 2021."E' un momento importante nella storia di Seco", ha commentato, ricordando che l'azienda è una pioniera nell'ambito dei mini computer, già nel 1999 presentava il primo PC integrato a uno schermo touch. "Negli ultimi tre anni - ha aggiunto - abbiamo realizzato oltre 15 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo e grazie al supporto del Fondo Italiano, avviato un percorso di crescita e di acquisizioni strategiche".Seco punta, attraverso la quotazione, a raccogliere risorse finanziare per accelerare la crescita e rafforzare la presenza internazionale. La società ha chiuso il 2019 con un fatturato di 66,5 milioni (+22%) ed un EBITDA di 11,5 milioni (+28%).Nell'ambito dell'IPO,agiranno come joint Global Coordinator,agirà anche in qualità di sponsor. Seco si avvarrà, inoltre, del supporto legale degliSeco ha recentemente presentato sul mercatoun dispositivo innovativo specifico per pazienti Covid e con patologie respiratorie. Si tratta di unnon invasivo realizzato in partnership con Ibd, industria innovativa italiana attiva nel settore biomedicale e la cui produzione verra' avviata non appena saranno rilasciate le necessarie certificazioni.