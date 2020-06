Nuova immagine per Banca IFIS tra innovazione digitale e sound brand

(Teleborsa) - Innovazione digitale,nella storia della Banca con una sonic brand identity validata da test neuroscientifici che si declina in un'armonia diffusa e riconoscibile.ha presentato oggi a Milano, alla presenza del Vicepresidentee dell'ad, la sua nuova immagine che arriva a 37 anni dalla fondazione dell'istituto, rinnovatosi in chiave digitale e sostenibile.Con ancora il 90% del personale in smart working, il lancio è avvenuto nel corso di un'intera giornata-evento "on air" resa possibile grazie al supporto tecnico del team di Radio Deejay."Oggi è un giorno speciale per tutta la Banca. Anche di fronte all'emergenza da Covid-19 non ci siamo fermati l'evento di oggi ne è la dimostrazione", ha spiegato il Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio."La nuova immagine di Banca Ifis è stata concepita nel solco della lunga storia familiare, con al tempo stesso uno spiccato Dna innovativo. Il nuovo marchio, infatti, è molto più di un logo: esprime in modo chiaro e visibile quello che siamo, il modo in cui facciamo il nostro lavoro, parliamo tra di noi, con i dipendenti e con i nostri clienti e fornitori. Comunica internamente ed esternamente i valori della Banca e sarà coerente in ogni singola manifestazione", ha aggiunto Fürstenberg Fassio."La crescita della Banca deve necessariamente essere accompagnata da un brand forte, riconoscibile e innovativo. E il rebranding di Banca Ifis si pone esattamente questo obiettivo. Vogliamo rafforzare il nostro ruolo nel presente e nel futuro partendo da quello che siamo, professionalmente ed umanamente", ha evidenziato l'ad Luciano Colombini.Tra i cambiamenti più rilevanti, oltre al nuovo logo, per la prima volta nella sua storia, Banca Ifis ha scelto di affiancare al proprio marchio unadistintiva che verrà utilizzata in vari modi, dagli spot radio ai video e presentazioni istituzionali,dalla suoneria dei cellulari dei dipendenti all'attesa telefonica del centralino.