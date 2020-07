Bonus vacanze al via: erogati oltre 110mila

(Teleborsa) -, disponibile su IO, l'applicazione dei servizi pubblici (io.italia.it), fino al 31 dicembre 2020.La misura, prevista dal Dl Rilancio a sostegno al turismo in Italia dopo l'emergenza Covid-19 ha infatti registrato alle ore 16 l'erogazione di, per un controvalore economico complessivo pari aLo comunica una nota congiunta del ministero dei Beni culturali e del turismo, del ministero dell'Innovazione e dell'Agenzia delle Entrate che ricorda la possibilità di ottenere il Bonus durante tutto il periodo di validità dell'iniziativa.Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con une offre unper soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast sul territorio italiano.L'importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone, 300 euro per quelli composti da 2 persone, 150 euro per quelli composti da 1 persona.Il Bonus può essere utilizzatodovuto alla struttura turistica enella prossima dichiarazione dei redditi.Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, il contributo può essere richiesto ed erogato, sviluppata da PagoPA SpA e disponibile gratuitamente negli store online per dispositivi Android e iOS (iPhone).