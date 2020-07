FS Italiane, la Freccia di luglio esce sul web con gli itinerari per le vacanze italiane

(Teleborsa) - Per il quarto mese consecutivo, laesce unicamente in formato digitale, e, in vista delle vacanze, riformula l'invito a vivere un'estate tutta italiana. L'aurora in copertina, scattata sulla– spiega FS Italiane in una nota – rappresenta "un nuovo giorno che nasce con la speranza di lasciarci tutto alle spalle".Per ispirare nuovi viaggi, dopo le restrizioni dovute all', ampio spazio nel nuovo numero alledalla costa abruzzese alle scogliere di Maratea fino ai "pennelli del mare" di Paola (CS). E ancora dalla verde Riccione alla spiaggia vellutata di Senigallia, fino alle colline del Chianti e ai vicoli di Ostuni.Non mancanoIl primo è quello del nuovo Frecciarossa 1000 che da Milano passa per il Levante Ligure e attraversa la Versilia fino l'Argentario in direzione Roma. Il secondo è a bordo di un altro treno AV, il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, partito subito dopo l'apertura delle regioni e diventato simbolo dell'Italia che rinasce dopo il lockdown.Unche va dalla camminata sulle tracce di San Benedetto, tra Umbria e Lazio, agli scenari di Cortina e, passando per le colline senesi, si ferma in Calabria per raccontare la pesca sulla Costa Viola e scoprire tutti i luoghi della regione diventati un set cinematografico.Nel nuovo numero anche una, ricordato da quattro personalità che lo hanno conosciuto: il violoncellista, la scrittrice, il violinistapresidente dell'Associazione Mozart14.Apre il magazine il colloquio con, che, per Medialogando, la rubrica dedicata al mondo dell'informazione, illustra il miglior giornalismo d'Oltreoceano.La sezione "In Viaggio con" ospita la bergamasca, la campionessa italiana medaglia d'oro olimpica in discesa libera, che si racconta a bordo di un Frecciarossa. Infine, una sezione sugli eventi che animano la bella stagione con i principali eventi culturali del mese e consigli di lettura.