Bonus vacanze, Agenzia Entrate: ok a servizi balneari e B&B

(Teleborsa) - Ilpuò includere anche i costi di servizi accessori, come quelli– a patto che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze – e può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per(come ad esempio, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze,).A chiarirlo una circolare dell'Agenzia delle Entrate del direttore. Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il, spiega un documento di prassi, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, "imprese turistico ricettive", "agriturismi" e "bed and breakfast" ed esercitano quelle ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici Ateco.In particolare, prosegue la circolare delle Entrate, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd.. Esclusi, invece, coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.Lo stesso documento chiarisce, inoltre, che il Bonus Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle percome per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore.La circolare ricorda, inoltre, che il Bonus Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast,. Pertanto, il documento chiarisce che l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento e spetta in relazione ad un unico soggiorno.