Gentiloni: preoccupazioni su autunno caldo "reali e giustificate"

(Teleborsa) - Anche secondo il Commissario Uele preoccupazioni per unin cui potrebbero esplodere le conseguenze economiche e sociali della crisi sono "reali e giustificate".È quanto affermato dall'ex Primo Ministro italiano in un'intervista a Toscana Oggi che sarà pubblicata nel prossimo numero del settimanale delle diocesi toscane.Per questo motivo il piano della presidente della Commissione europea Ursulaper ildeve essere "approvato al più presto" con "coraggio" e "responsabilità", sostiene Gentiloni.Sul, infine, è stato fatto un buon lavoro, ma "sta però ai singoli Paesi fare le proprie valutazioni e prendere le decisioni conseguenti, in questo ovviamente è bene che la Commissione non entri".