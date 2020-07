SACBO celebra i cinquanta anni dalla fondazione

(Teleborsa) - Nata il 16 luglio 1970, nella sede della Camera di Commercio di Bergamo, la. Protagonisti della fase costituente – ricorda Sacbo in una nota – furonoallora presidente dell'ente camerale, in seguito primo presidente di Sacbo;, l'allora sindaco di Bergamo;presidente della Provincia di Bergamo;sindaco di Orio al Serio;, presidente dell'aeroclub Taramelli; epresidente di Italcementi.Costituitasi con un capitale sociale iniziale di, l'assemblea degli azionisti di Sacbo (comprendente anche) votò l'. Dieci anni dopo il capitale sociale sarebbe salito aIl parere favorevole delarrivò un anno dopo, il 16 luglio 1971, dando il via ai collegamenti con. Il primo volo civile venne effettuato il 21 marzo 1972, con il decollo deldiretto a Roma Ciampino sulla pista che allora misurava 1.800 metri e alla fine del decennio successivo sarebbe stata allungata progressivamente a 2.800 metri. Nel merzo 1978, l'aeroporto diventava definitivamente civile.Con l'allestimento dei, ha acquisito un importante valore strategico il movimento delle merci aeree. Nel corso dei decenni l'attività dei corrieri espresso ha costituito una specializzazione per l'aeroporto, rappresentandone una importante quota di mercato a livello nazionale e facendone il terzo scalo italiano dopo Fiumicino e Malpensa.La storia societaria, dopo Vicentini, ha visto succedersi alla presidenzaDiverse le tappe principali della storia di Sacbo ripercorse dalla Società in occasione dei cinquant'anni. Il 26 febbraio 1986 ebbe luogo l'inaugurazione dellaannessa alla quale sorgeva la nuova torre di controllo. Negli stessi anni vi è stato, inizialmente con una quota del 20%, poi salita negli anni a 49,98% per poi fissarsi nel febbraio 2009 all'attuale 30,98%. Nell'ottobre 1998 viene ricordato ilun intervento realizzato nell'ambito di un programma di, 90 dei quali a carico di Sacbo e comprendente l'e adeguamento di piazzali e parcheggi. Nel 1999 l'aeroporto di Orio al Serio superava per la prima volta la quota annua di. Laporta, tuttavia, la data delgiorno di San Valentino scelto daper inaugurare le operazioni sull'Aeroporto di Orio al Serio, con un volo da Francoforte Hahn a bordo del quale si è celebrato un matrimonio. Nel 2003, anno in cui Ryanair ha aperto la sua base operativa, il movimento passeggeri è passato da 1,2 a 2,7 milioni avviando una crescita senza soluzione di continuità fino a sfiorare i 14 milioni a fine 2019. Il 2002 è l'anno dellanel 2004 vi è stata, invece, l'. Due tappe fondamentali per il varo delle strategie che accompagneranno la crescita dello scalo. Il percorso dell'aeroporto continua con la. Dal 2008 al 2011 viene inaugurato ilche tra fine 2009 e inizio primavera 2010 segna una svolta ulteriore in termini di capacità e spazi a disposizione dei passeggeri. Dal 2011 al 2017, viene realizzato l'importante intervento di. Nel 2015 avviene un altro importante tassello nel piano di adeguamento infrastrutturale, con l'Dal 2017 al 2019 si avvia il cantiere per la realizzazione dellaNel contempo, si avvia l'iter per la realizzazione dele si gettano le basi per ilL'Aeroporto continua a crescere in termini infrastrutturali e, dopo l'arrivo alla presidenza di, – spiega la Società – si è aperto il cantiere che permetterà entro il 2021 di espandere l'aerostazione sul lato ovest, potenziando la capacità al servizio dei voli Schengen e predisponendo il collegamento diretto con la futura stazione capolinea della linea ferroviaria.