ABI: richieste a Fondo Garanzia per 1 miliardo

(Teleborsa) - L'segnala che ieri,, isono cresciuti di un miliardo di Euro a 54,2 miliardi di Euro, per 854 mila domande pervenute, di cui, fino a 30 mila Euro, 14,6 miliardi, per circa 739 mila domande.L'ABI sottolinea che le, mase i clienti non sono interessati a farlo. Per cui è impossibile che tutti coloro che hanno i requisiti per presentare domande di liquidità, ne facciano richiesta alle banche.