Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 17.12
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
10 dicembre 2025 - 13.15
USA,
Richieste mutui nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) +4,8%
, in aumento rispetto al precedente -1,4%.
