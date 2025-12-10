Milano 16:56
43.385 -0,44%
Nasdaq 16:56
25.535 -0,52%
Dow Jones 16:56
47.703 +0,30%
Londra 16:56
9.661 +0,20%
Francoforte 16:56
24.083 -0,33%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) +4,8%, in aumento rispetto al precedente -1,4%.
Condividi
```