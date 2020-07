Algowatt, assolti Neri e Allegretti su gestione serre fotovoltaiche in Sardegna

AlgoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, ha comunicato che ildiha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”, presidente e amministratore delegato della società,, dirigente della società e amministratore di tre società agricole proprietarie di impianti fotovoltaici, nonché le società TerniEnergia, Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl, Società Agricola Fotosolara Oristano Srl e Società Agricola Fotosolara Cheremule Srl, chiamate in giudizio per responsabilità oggettiva, dall’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.L’assoluzione con formula piena degli amministratori e delle società era stata chiesta in sede dibattimentale dallo stesso pubblico ministero. I fatti si riferiscono adel 2017 del Nucleodi, coordinati dalla Procura di Parma.Gli amministratori di(all’epoca TerniEnergia) e le società coinvolte sono state difese in giudizio dall’avvocato Antonia Rita Augimeri del Foro di Milano.Il teorema accusatorio costruito dagli inquirenti è stato completamente respinto dal Tribunale di Parma, accogliendo tutte le argomentazioni avanzate in fase istruttoria e dibattimentale da TerniEnergia ed evidenziando la piena regolarità della condotta della società e dei suoi amministratori nella gestione delleIn sede amministrativa, la società aveva ottenuto (già nel 2019) l’annullamento dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni relative a duesu serra, di proprietà rispettivamente di Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl (di potenza pari a circa 0,7 MWp) e di Società Agricola Fotosolara Oristano Srl (di potenza pari a circa 0,9 MWp) e il ripristino di tutti gliche erano stati bloccati dall'indagine della Guardia di Finanza di Sassari.