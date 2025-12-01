AcomeA SGR, completata la fusione con GAM (Italia) SGR

(Teleborsa) -, a seguito dell'operazione comunicata lo scorso febbraio. Con il closing, AcomeA consolida il proprio posizionamento nel mercato italiano dell'asset management attivo e avvia una nuova fase di crescita caratterizzata da specializzazione, alleanze internazionali e ampliamento dell'offerta.AcomeAcon l'ingresso del fondo Multi Asset Strategic Allocation (MuSA), del fondo FIA chiuso Clean Energy One (CE1) dedicato al fotovoltaico, e delle Gestioni Patrimoniali di GAM (Italia) SGR.Il– una delle strategie multi-asset più note di GAM in Italia – mantiene continuità totale nel team di gestione, guidato da Massimo De Palma e Paolo Mauri Brusa, figure di riferimento nel multi-asset italiano. La scelta di preservare il team garantisce coerenza nella filosofia di investimento e tutela gli investitori, confermando l'impegno di AcomeA a un'integrazione industriale senza discontinuità operative, si legge in una nota.L'ingresso in gamma del(CE1), specializzato in infrastrutture fotovoltaiche rafforza la presenza della SGR in un segmento in forte crescita come le energie rinnovabili. Infine, come anticipato, l'accordo include anche il passaggio delledi GAM (italia) SGR, che continuano ad essere gestite dallo stesso team, ora integrato in AcomeA SGR.Contestualmente al closing,, che comunque manterrà in Italia un team a presidio delle attività di sales e di distribuzione del gruppo, hanno definito unfinalizzato allo sviluppo di nuove strategie d'investimento da proporre su scala globale. Questa collaborazione posiziona AcomeA come un hub italiano di gestione attiva in grado di dialogare con brand globali e di portare competenze domestiche su piattaforme internazionali."Con il closing dell'operazione con GAM, AcomeA compie un passo decisivo nella propria evoluzione industriale a conferma della dinamicità della casa di gestione italiana", commenta. "L'integrazione del fondo MuSA, del fondo CE1 e delle Gestioni Patrimoniali, insieme alla collaborazione avviata con GAM Holding, dimostra la nostra capacità di stringere alleanze strategiche con player internazionali mantenendo il focus su ciò che sappiamo fare meglio: gestione attiva, competenza e servizio agli investitori", aggiunge.