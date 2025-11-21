A2A avvia piano buyback fino a 5 milioni

A2A

(Teleborsa) -ha avviato un programma di acquisto di azioni ordinarie proprie in seguito alla delibera dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi lo scorso 29 aprile 2025.Il programma, spiega una nota, approvato dal consiglio di amministrazione persegue le finalità di "dotare la società della provvista azionaria necessaria a dare attuazione al piano di azionariato diffuso 2025-2027 denominato 'A2A Life Sharing' e di gestione corrente (ivi incluso l'investimento e la gestione della liquidità) e progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari".Il numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili e' fissato in 313.290.527, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale.Nella nota si precisa che attualmente A2A detiene 2.004.291 azioni proprie, pari allo 0,064%, del capitale sociale della società.L'importo massimo di azioni acquistabili in esecuzione del programma e' stato fissato per un controvalore pari a euro 5 milioni.L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie non potra' essere superiore a diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.