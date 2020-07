Coronavirus, Lancet: da vaccino Oxford forte risposta immunitaria

(Teleborsa) - Il vaccino ChAdOx1 contro ilcreato dallo"ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56esimo giorno della sperimentazione".Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Lancet; si tratta tuttavia di esiti preliminari, tanto che viene sottolineato cheL'articolo pubblicato su Lancet evidenzia "promettenti primi risultati" relativamente al vaccino ChAdOx1, che è definito "sicuro" e con "pochi effetti collaterali".Borisha commentato via Twitter come "molto positive" le notizie sui risultati dei primi trials sul prototipo di vaccino in via di sperimentazione da parte dell'università di Oxford, considerato al momento il più avanzato in Europa. Il Premier britannico ha rivolto "un enorme messaggio di ben fatto aiIl successo e l'efficacia del vaccino, ha osservato, "ma si tratta di un