Misiani: soddisfazione per accordo su trasferimenti Stato-Regioni da 2,8 miliardi

(Teleborsa) - "Grande soddisfazione per l'intesa raggiunta dalcon le, a cui verranno trasferiti ulterioria compensazione delle minori entrate".Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia,, in un post su Facebook. "Ci eravamo impegnati a garantire alle Regioni le risorse per le loro funzioni istituzionali, con l'accordo sottoscritto oggi abbiamo concretizzato questo obiettivo – ha spiegato Misiani – Ilè stato complesso ma lo spirito di leale collaborazione istituzionale con cui è stato condotto il confronto in sede tecnica e politica ci ha permesso di superare tutte le criticità".Le risorse che il governo trasferirà alle Regioni e alle Province autonome, ha proseguito, "sono molto consistenti, perché allo stanziamento diprevisto dalsi aggiungeranno con il prossimo scostamento di bilancio altri, che porteranno il contributo straordinario ad un totale di".Alle regioni a"andranno 1,7 miliardi (di cui 500 milioni già stanziati dal Dl Rilancio e 1,2 miliardi aggiuntivi disposti dall'intesa) e alle Regioni ae alle province autonome 2,6 miliardi (di cui 1 miliardo previsti dal Dl Rilancio e ulteriori 1,6 miliardi previsti dall'accordo)"."Ora – ha concluso il viceministro – spetterà al governo dare attuazione all'accordo, con lodi bilancio che chiederemo nei prossimi giorni al Parlamento".