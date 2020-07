Eni: controllata Versalis avvia produzione disinfettante per mani con bio-etanolo

Eni

(Teleborsa) -, società chimica di, ha avviato nello stabilimento a Crescentino (Vercelli) una nuova linea per la produzione diper mani, commercializzato con marchio, al fine di soddisfare la crescente domanda a fronte dell’attuale situazione sanitaria a livello nazionale.Il, sviluppato su formulazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e autorizzato dal Ministero della Salute italiano, è un presidio medico chirurgico che ha come principio attivo l’etanolo (alcol) ottenuto da materie prime vegetali. Ilè prodotto presso l’impianto di Crescentino, progettato per processare biomasse residuali, il cui assetto è stato riadattato per utilizzare temporaneamente sciroppo di glucosio da mais come materia prima per far fronte all’emergenza sanitaria.Il prodotto ha un efficace potere disinfettante, grazie all’alcol e all’acqua ossigenata, ed emolliente, dovuto alla presenza dellaLa nuova gamma di disinfettanti InvixTM si amplierà a breve con prodotti gel e per ladelle superfici.Nell’ambito delle iniziative Eni a sostegno delle comunità per supportare l’attuale situazione sanitaria e grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane nazionale e di Vercelli, sono state donate ade allaalcune decine di tonnellate di disinfettante.