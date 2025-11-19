Eni, acquistate oltre 3 milioni di azioni proprie

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 10 e il 14 novembre 2025, complessivamente(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,3384 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 81.017.169 azioni proprie (pari al 2,57% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.180.047.840,88 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 171.134.528 azioni proprie pari al 5,44% del capitale sociale.In Borsa, intanto, si contrae la performance dellacon i prezzi allineati a 16,21 euro, per una discesa dello 0,72%.