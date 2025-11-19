Eni, acquistate oltre 3 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 10 e il 14 novembre 2025, complessivamente 3.060.277 azioni proprie
(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,3384 euro per azione, per un controvalore
pari a 49.999.990,97 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 81.017.169 azioni proprie (pari al 2,57% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.180.047.840,88 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 171.134.528 azioni proprie pari al 5,44% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, si contrae la performance della società del Cane a sei zampe
con i prezzi allineati a 16,21 euro, per una discesa dello 0,72%.