Eni aumenta la partecipazione nel blocco OML 118 in acque profonde nigeriane

Eni

(Teleborsa) -, attraverso la propria controllata Nigeria Agip Exploration Limited (NAE), ha annunciato l'acquisizione da TotalEnergies EP Nigeria Limited di unanel, esercitando il proprio diritto di prelazione. OML 118 è una licenza in acque profonde che include il campo in produzione Bonga in cui NAE detiene interessi non operativi.Con questa operazione, che ha ottenuto l'approvazione di tutte le autorità competenti, la quota di NAE nell'OML 118 PSC. L'operazione è in linea con la strategia di Eni di ottimizzazione del portafoglio upstream e rafforza l'impegno della sin progetti deepwater nel Paese. Eni è presente in Nigeria dal 1962, con una produzione media di idrocarburi in quota di 50 mila boe/giorno nel 2025.